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Моторист пострада след удар в насрещно движещ се автомобил край хитринското село Близнаци

19.06.2026 / 11:47 2

Снимка: Булфото, илюстративна

Мъж, управлявал мотоциклет „Сузуки“, пострада при пътнотранспортно произшествие край разклона за хитринското село Близнаци, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен. 

Малко след 15:00 ч. вчера, на десен завой на пътя Шумен – Силистра, край селото, мотоциклетистът е навлязъл в лентата за насрещно движение, след което се е ударил в движещия се в нея лек автомобил „Фолксваген Пасат“. 

За преглед в шуменската болница е откаран 26-годишният мотоциклетист от дуловското село Черник, където е установено, че е с фрактури на ходилото и пръст на лявата ръка. Пострадалият е настанен за лечение в болницата.   

Той и 37-годишният шофьор на лекия автомобил, който е от Дулово, са тествани за алкохол и наркотични вещества. Пробите им са отрицателни, допълниха от пресцентъра на полицията в Шумен.  

Полицаи задържаха преди дни мотоциклетист от Нови пазар, шофирал с близо 2 промила алкохол, припомня БТА. Областната дирекция на МВР в Шумен предприе мерки за недопускане на шофьори, които с поведението си на пътя застрашават живота и здравето на останалите участници в движението.

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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kris (преди 7 минути)
Рейтинг: 624073 | Одобрение: 122343
Този път Петел улучиха снимката.....Моторът на земята е Сузуки !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
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kjk (преди 45 минути)
Рейтинг: 216534 | Одобрение: 21714
Бързал е за протеста моториста!!!

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