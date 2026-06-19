Моторист пострада след удар в насрещно движещ се автомобил край хитринското село Близнаци

Снимка: Булфото, илюстративна

Мъж, управлявал мотоциклет „Сузуки“, пострада при пътнотранспортно произшествие край разклона за хитринското село Близнаци, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Малко след 15:00 ч. вчера, на десен завой на пътя Шумен – Силистра, край селото, мотоциклетистът е навлязъл в лентата за насрещно движение, след което се е ударил в движещия се в нея лек автомобил „Фолксваген Пасат“.

За преглед в шуменската болница е откаран 26-годишният мотоциклетист от дуловското село Черник, където е установено, че е с фрактури на ходилото и пръст на лявата ръка. Пострадалият е настанен за лечение в болницата.

Той и 37-годишният шофьор на лекия автомобил, който е от Дулово, са тествани за алкохол и наркотични вещества. Пробите им са отрицателни, допълниха от пресцентъра на полицията в Шумен.

Полицаи задържаха преди дни мотоциклетист от Нови пазар, шофирал с близо 2 промила алкохол, припомня БТА. Областната дирекция на МВР в Шумен предприе мерки за недопускане на шофьори, които с поведението си на пътя застрашават живота и здравето на останалите участници в движението.

Редактор "Екип на Петел",

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