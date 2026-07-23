Моторист пострада тежко при катастрофа във Варна

Булфото, архив

Тежка катастрофа между лек автомобил и моторист предизвика задръстване по бул. “Трети март” малко след хипермаркет Алати в посока “Възраждане”, предаде СайтЪТ.

На място имаше полицейски екип, а непосредствено до спрелия автомобил на пътното платно и мотоциклет със сериозни щети.

От пресцентъра на полицията във Варна съобщиха, че сигнал за произшествието е подаден към 14:30 ч. До пътния инцидент се е стигнало след отнето предимство от страна на водача на автомобила.

При катастрофата е пострадал мотористът, който е с фрактура на прешлен на гръбнака, без опасност за живота, контактен, настанен в болнично заведние.

Водачът на лекия автомобил е с отрицателни проби за алкохол и наркотици. Чакат се тестовете и на водача на мотоциклета.

Редактор "Екип на Петел",

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