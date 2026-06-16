Моторист се намира в критично състояние след тежка катастрофа в Бургас

Снимка Булфото

34-годишен мотоциклетист се бори за живота си в УМБАЛ-Бургас след тежка катастрофа, станала вчера следобед на бул. „Захари Стоянов“ в морския град.

Инцидентът е възникнал около 14:30 часа в участъка към ул. „Георги Попаянов“, срещу сградата на фирма „Севан“.

По информация на полицията лек автомобил „Мерцедес Е 200“ с бургаска регистрация, управляван от 24-годишен мъж от Бургас, е предприел маневра за престрояване. При навлизане от крайната лява в крайната дясна лента, която в този участък е обособена като буслента, водачът не е пропуснал движещия се по нея скутер „Ямаха Т-Макс 500“.

След удара 34-годишният моторист е загубил контрол над превозното средство и е излязъл извън пътното платно. Последвали са удари в предпазната мантинела и в стълб от уличното осветление, пише Блиц.

Пострадалият е транспортиран по спешност в УМБАЛ-Бургас, където е настанен в отделението по реанимация. Той е с тежка политравма, а лекарите се борят за живота му.

Според първоначалните данни мотоциклетистът се е движил неправомерно в буслентата, което също ще бъде предмет на разследването.

Работата по изясняване на всички обстоятелства около тежкия пътен инцидент продължава.

Редактор "Екип на Петел",

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