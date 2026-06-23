Моторист скочи на полицаи при проверка

Снимка Булфото

В неделя вечер, по време на извършвана полицейска проверка, водач на мотоциклет – 42-годишен мъж от гр. Варна – е оказал съпротива и съзнателно е възпрепятствал служители от Второ РУ да изпълнят служебните си задължения. Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 270, ал. 1 от НК.

Междувременно на 22.06.2026 г., около 06:40 ч., при проверка от полицейските служители на РУ Девня е установен неправоспособен водач – мъж на 22 години от с. Казашка река, който управлявал мотоциклет, нерегистриран по надлежния ред и без поставени регистрационни табели. По случая е образувано бързо производство.

Рзабра се още, че за срок до 24 часа е задържан 19-годишен мъж. Вчера, около 18:40 ч., полицаите от РУ Провадия са спрели за проверка водач на мотопед. В хода на контролните действия е установено, че същият е неправоспособен. По случая е образувано досъдебно производство, информират от полицията във Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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