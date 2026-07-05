Моторист загина на място при катастрофа край Плевен

Булфото

Моторист загина край плевенското село Гривица, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Плевен.

Сигналът за пътнотранспортно произшествие в района на авиоотряд "Гривица", на главен път I-3 Бяла – Ботевград, е постъпил в 11:29 ч. Незабавно към мястото са се отправили полицейски екипи. Там те извършват оглед и установяват, че моторист, роден през 1960 г., с "Хонда" се е блъснал в предната лява част на "Нисан", който е спрял в опит да направи обратен завой.

Вследствие на удара мотоциклетистът е загинал на място. Други пострадали няма, предаде БТА.

Заради пътнотранспортното произшествие временно движението по пътя в района на село Гривица беше ограничено. Пътуващите използваха обходен маршрут: Гривица – Згалево – Пордим – път I-3 и обратно.

По последна информация движението е възстановено частично, като се осъществява двупосочно в една лента. Трафикът се регулира от "Пътна полиция". Процесуално-следствените действия продължават.

Това е вторият смъртен случай при пътнотранспортно произшествие в Плевенско за последните дни. В Кнежа жена загуби живота си, след като беше блъсната на пешеходна пътека.

За последното денонощие в страната при 33 катастрофи са пострадали 37 души.

Редактор "Екип на Петел",

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