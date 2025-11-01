Моторист загина на пътя Пловдив - Карлово

Булфото

Моторист е загинал в катастрофа на пътя Пловдив - Карлово, съобщиха от полицията в Пловдив.

Сигналът за инцидента е получен около 10:30 ч. Край разклон за Царимир мотоциклет се блъснал в друг мотор, който се движил пред него. От екип на Спешна помощ е констатирана смъртта на водача на първото превозно средство, на около 60-годишна възраст.

На местопроизшествието е извършен оглед, разследват се причините за настъпилия пътен инцидент, предаде БТА.

Заради катастрофата временно движението по път II-64 Пловдив – Карлово в района на Царимир се осъществяваше двупосочно в една лента, но към момента е възстановено, съобщиха от АПИ.

