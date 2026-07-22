Моторист загина при катастрофа в Хасково

Булфото

Мотоциклетист на 26-годишна възраст загина при пътнотранспортно произшествие в Хасково, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР (ОДМВР). Катастрофата е станала снощи в 20:00 ч. на кръстовището между булевард „В. Левски“ и улица „Република“.

Шофьор на на лек автомобил на 69-годишна възраст е предприел завой наляво към улица „Република“ и е отнел предимството на водача на двуколесната машина. От настъпилия удар между тях, мотоциклетистът е загинал на място. Пробите на водача на леката кола са отрицателни, а той е задържан до 24 часа по образуваното досъдебно производство, допълват от полицията, предаде БТА.

По данни на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Хасково през първите шест месеца на 2026 г. в областта са регистрирани 107 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 12 души, а 116 са били ранени. Последният инцидент със загубил живота си на пътя в областта беше 15 юли, когато в Хасково 72-годишна жена беше блъсната на пешеходна пътека.

Редактор "Екип на Петел",

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