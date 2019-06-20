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Моторист загина при катастрофа в Казанлък

20.06.2019 / 22:11 0

nova.bg

Инцидентът е станал около 20ч. тази вечер. Спирачният път на мотористът е бил около 30 метра.

 

Той се е блъснал в лек автомобил

Моторист се блъсна в лек автомобил. Тежката катастрофа се е случила в Казанлък на ул. „Козлодуй”. Водачът на мотора е загинал.

Лекият автомобил излизал от пресечка, а моторът се блъснал в колата.

Изясняват се причините за инцидента!

 

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