Моторист загина при катастрофа в Казанлък

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Инцидентът е станал около 20ч. тази вечер. Спирачният път на мотористът е бил около 30 метра.

Той се е блъснал в лек автомобил

Моторист се блъсна в лек автомобил. Тежката катастрофа се е случила в Казанлък на ул. „Козлодуй”. Водачът на мотора е загинал.

Лекият автомобил излизал от пресечка, а моторът се блъснал в колата.

Изясняват се причините за инцидента!

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