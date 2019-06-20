Моторист загина при катастрофа в Казанлък
20.06.2019 / 22:11 0
Инцидентът е станал около 20ч. тази вечер. Спирачният път на мотористът е бил около 30 метра.
Той се е блъснал в лек автомобил
Моторист се блъсна в лек автомобил. Тежката катастрофа се е случила в Казанлък на ул. „Козлодуй”. Водачът на мотора е загинал.
Лекият автомобил излизал от пресечка, а моторът се блъснал в колата.
Изясняват се причините за инцидента!
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