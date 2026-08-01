Моторист загина при катастрофа в прохода Шипка

Булфото

Моторист загина след като самокатастрофира на главен път I-5 – северната страна на прохода Шипка, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Габрово.

Сигналът за произшествието е подаден около 10:00 часа чрез единния европейски номер за спешни повиквания 112. На място незабавно е изпратен полицейски екип, който е установил самоличността на водача – 61-годишен мъж от село Шумата.

Мъжът е транспортиран в болнично заведение, където по-късно е починал, предаде БТА.

По първоначална информация той е самокатастрофирал, след като се е ударил в крайпътна мантинела.

Причините за пътнотранспортното произшествие са в процес на изясняване.

Редактор "Екип на Петел",

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