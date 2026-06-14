Моторист загина при тежка катастрофа на Околовръстния път в София

Снимка: Булфото

Моторист е загинал при пътен инцидент на Околовръстния път в София. Това съобщиха от МВР за Фокус.

Катастрофата е станала около 19:00 ч. днес в участъка в посока квартал "Младост 4".

По първоначална информация мотоциклетистът е самокатастрофирал.

На място са изпратени екипи на полицията, които са извършили оглед и са предприели действия по изясняване на причините за инцидента.

Към момента няма информация за други пострадали.

Редактор "Екип на Петел",

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