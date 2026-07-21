Моторист загина при тежка катастрофа в Хасково
21.07.2026 / 23:40 0
Снимка: Булфото
Моторист загина на място при тежка катастрофа в Хасково, съобщава Булфото.
Трагичният инцидент е станал на бул. „Васил Левски“. Очевидци твърдят, че мотористът се е ударил в таксиметров автомобил.
Движението в района е затруднено. На място има полицейски оглед.
Редактор "Екип на Петел",
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