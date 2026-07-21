Моторист загина при тежка катастрофа в Хасково

Снимка: Булфото

Моторист загина на място при тежка катастрофа в Хасково, съобщава Булфото.

Трагичният инцидент е станал на бул. „Васил Левски“. Очевидци твърдят, че мотористът се е ударил в таксиметров автомобил.

Движението в района е затруднено. На място има полицейски оглед.

Редактор "Екип на Петел",

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