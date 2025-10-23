Моторист загина след челен удар в бус

снимка Булфото

Катастрофа между мотоциклет и бус ограничава движението в едната лента по пътя Царева ливада-Дряново.

Това потвърдиха от Областната дирекция на МВР в Габрово. Сигналът е подаден около 15:00 часа.

64-годишен мотоциклетист е навлязъл в насрещносто и се е блъснал челно в бус.

Водачът на мотоциклета е загинал. Извършва се оглед. Причините за инцидента са в процес на изясняване, предаде факти.бг.

