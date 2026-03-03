Моторист загина след удар в автомобил на пътя за Асеновград

Снимка: Булфото, илюстративна

Моторист е загинал на пътя за Асеновград, след като се ударил в задната част на автомобил, съобщиха от пресцентъра на полицията в Пловдив.

Тежкият пътен инцидент е станал по обяд в района на път II-84 в посока Асеновград.

Местопроизшествието е запазено, извършва се оглед. Причините и обстоятелства около инцидента се изясняват, предаде Трафик нюз

Инцидентът е станал между мотоциклет и лек автомобил „Мерцедес“. По непотвърдена информация моторът се е забил странично в колата, а водачът му е загинал на място.

Тялото на загиналия е покрито на пътното платно, а районът е отцепен от полиция. На място има засилено полицейско присъствие, извършва се оглед и се изясняват причините за произшествието.

По данни на очевидци след катастрофата на място са пристигнали и други мотористи, участвали в организираното шествие в Пловдив по случай 3 март – Националния празник на България. Все още не е ясно дали загиналият е трябвало да се присъедини към мотошествието, което започна в 13:00ч. и премина през различни точки на града.

Както вече съобщихме, катастрофата е настъпила около 12:30 часа днес на участъка от Околовръстното шосе между селата Браниполе и Марково. Заради инцидента движението и в двете посоки е временно преустановено, а автомобилите се пренасочват по обходни маршрути. Към този момент от полицията в Пловдив няма официално становище по случая.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!