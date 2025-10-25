Моторист загина в катастрофа в Ямболско

снимка Булфото

Тежък пътен инцидент затвори пътя Ямбол - село Чарган. На място е загинал моторист, в момента се извършват процесуално-следствени действия, информираха от полицията в Ямбол.

Изясняват се причините за произшествието, предава БНР. Сигналът в полицията е подаден в 17,30 часа и към момента движението остава затворено, и в двете посоки.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!