Моторист загуби живота си, след като се удари в бордюр в Пловдив

Снимка Булфото

Моторист загина при тежка катастрофа на бул. „Северен“ в Пловдив. Инцидентът е станал около 19:00 часа вчера. По първоначална информация водачът е загубил контрол над двуколесното превозно средство, блъснал се е в бордюр и е паднал на пътното платно, пише Блиц.

Веднага след подадения сигнал на мястото са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, като медицинските работници само са констатирали смъртта на моториста.

Според свидетели на инцидента моторът се е движил с висока скорост, което най-вероятно не е оставило време на водача да реагира и да предотврати фаталния сблъсък.

Редактор "Екип на Петел",

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