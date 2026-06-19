Мотористи блокираха центъра на София

Булфото

Мотористите се вдигнаха на протест срещу цената на застраховката 'Гражданска застраховка '

На площад „Княз Александър I Батенберг“ се организира мотопротест по случай повишените цени на „Гражданска отговорност“, задължението да се плаща целогодишна застраховка и отпадането на възможността за разсрочено плащане.

Редактор "Екип на Петел",

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