Мотористи блокираха центъра на София
19.06.2026 / 12:40 1
Булфото
Мотористите се вдигнаха на протест срещу цената на застраховката 'Гражданска застраховка '
На площад „Княз Александър I Батенберг“ се организира мотопротест по случай повишените цени на „Гражданска отговорност“, задължението да се плаща целогодишна застраховка и отпадането на възможността за разсрочено плащане.
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