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Мотористи блокираха центъра на София

19.06.2026 / 12:40 1

Булфото

Мотористите се вдигнаха на протест срещу цената на застраховката 'Гражданска застраховка '

На площад „Княз Александър I Батенберг“ се организира мотопротест по случай повишените цени на „Гражданска отговорност“, задължението да се плаща целогодишна застраховка и отпадането на възможността за разсрочено плащане.

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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kris (преди 2 минути)
Рейтинг: 624073 | Одобрение: 122343
Браво....Застрахователите да се съобразят с европейските правила....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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