Мотористи излизат на протест в София заради поскъпването на застраховките

Снимка: Булфото

Представители на мотоциклетната общност в България обявиха протест днес - 19 юни, от 11:00 ч. на площад „Княз Александър I Батенберг“ в София. Инициативата е подкрепена от 95 мотоциклетни клуба, групи и организации от страната, предава БГНЕС.

В публична декларация, изпратена до Министерския съвет и медиите, организаторите посочват, че след месеци на жалби, обществени дебати, протести и сигнали до институциите не са получили удовлетворително решение на проблемите, свързани със застраховка „Гражданска отговорност“ за превозните средства от категория L.

Според тях въпросът вече не се изчерпва с цената на застраховките, а засяга доверието в институциите и липсата на действия за осигуряване на справедливи условия за собствениците на мотоциклети.

От мотоциклетната общност настояват за поемане на отговорност от компетентните институции и за конкретни мерки с ясни срокове за решаване на проблема. Те призовават министър-председателя да поеме публичен ангажимент за действия по поставените въпроси.

Организаторите подчертават, че протестът е насочен срещу институционалното бездействие, а не срещу държавата.

Редактор "Екип на Петел",

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