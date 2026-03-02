Мотористи излизат на традиционно шествие във Варна за 3 март

Снимка: Булфото, архив

Няколко часа след изгрева на слънцето на 3 март мотористи от Варна и страната ще се включат в традиционното празнично мотошествие, организирано от мотоклуб Stormbringers Brotherhood. Тази година инициативата ще се проведе за 18-и пореден път, съобщи организаторът Красимир Симеонов.

Събирането е насрочено за 12,00 ч. на площада пред Катедралния храм, който ще бъде затворен специално за мотоциклети. Оттам колоната ще премине по булевардите "Мария Луиза", "Осми приморски полк", през квартал "Чайка", след което по "Васил Левски" и "Владислав Варненчик" ще се завърне отново при храма, информира Радио Варна.

За 18 години не сме променяли нито идеята, нито маршрута. 3 март е дата, изрязана с нож в нашата памет. Тя не бива да бъде пренебрегвана или забравяна, подчерта Симеонов. По думите му целта на шествието е да се отдаде почит на историческите събития, свързани с Освобождението на България, и да се напомня за значението на националния празник.

Организаторите не приемат опитите за преоценка на историческия прочит на датата. Това е манипулация на историята. Ние сме по-консервативни хора и не приемаме лъжите, каза Симеонов.

Мотошествието традиционно се възприема като първото масово каране за годината и предвестник на официалното откриване на мото сезона във Варна, което обикновено се провежда през април. Инициативата постепенно намира последователи и в други градове – тази година подобно шествие ще има и в Пловдив, организирано от местен мотоклуб.

Очаква се участие не само на членове на клубове, но и на т.нар. свободни мотористи. При благоприятни метеорологични условия в предишни години в шествието са се включвали между 1600 и 1700 мотоциклета. Организаторите уточняват, че събитието ще се проведе независимо от времето, освен при сняг или поледица.

Носете си знамената и сърцата, призовават от мотоклуба.

Очаква се на 3 март Варна да бъде озвучена от десетки мощни машини, обединени в името на паметта и националния дух.

