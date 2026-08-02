Мотористи изпратиха 34-годишната Виктория Николаева, която загина на бул. "Левски"

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Десетки мотористи, близки и приятели изпратиха в събота в последния ѝ земен път 34-годишната Виктория Николаева, която загуби живота си след тежкия пътен инцидент на бул. „Васил Левски“ във Варна. В нейна памет мотористи и собственици на автомобили BMW ескортираха траурната процесия до гробищния парк в село Тополи, предаде thesite24.net/

Младата жена почина след няколкодневна борба за живота си в болница. Въпреки усилията на лекарите, травмите ѝ се оказаха несъвместими с живота. След нея остават две деца, семейство и много опечалени близки и приятели.

Варненските мотористи ще изпратят с почетно шествие Виктория, която загина след тежък инцидент край стадион “Спартак”<br> <br> По инициатива на групата „Варненски мотористи“ поклонението премина с организиран ескорт, с който мото общността отдаде последна почит на Виктория.

По-късно тази вечер, от 19:30 часа, отново от паркинга на „Метро“, ще започне възпоменателно шествие в нейна памет. Участниците ще преминат по булевардите „Владислав Варненчик“ и „Васил Левски“, като ще спрат на мястото на трагичния инцидент, за да положат цветя и да сведат глави в нейна памет.

Шествието ще продължи по крайезерния път, през Аспаруховия мост, до панорамната площадка в местността Галата, където ще бъде запален символичен мемориален огън.

Организаторите отправят покана към всички, които са познавали Виктория или желаят да изразят съпричастност към нейното семейство, да се присъединят към възпоменателното шествие.

Редактор "Екип на Петел",

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