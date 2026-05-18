Мотористите искат незабавни оставки на ръководствата на КФН, КЗК, КЗП и АПИ
Булфото
Представители на 79 мотоциклетни клуба, групи и организации на свободни мотористи в България изпратиха официална позиция до министър-председателя с искане за цялостна проверка на действията и бездействията на държавните и регулаторните органи по казуса със застраховка „Гражданска отговорност“ за мотоциклетите. В писмото се настоява и за незабавните оставки на ръководствата на Комисията за финансов надзор (КФН), Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).
От мотообщността заявяват, че в продължение на години е липсвал ефективен контрол върху процесите в застрахователния сектор, въпреки че след протестите на мотористите през 2017 г. в Кодекса за застраховането е била предвидена възможност за съобразяване със спецификата на моторните превозни средства от категория „L“, предава БГНЕС.
Според позицията застрахователните компании дълго време са предлагали основно едногодишни полици с разсрочено плащане, при които значителна част от мотористите прекратяват плащанията извън активния сезон. Мотористите посочват, че след като представители на сектора и КФН вече публично признават, че над 50% от премиите не се събират, възниква въпросът защо надзорните органи не са реагирали своевременно и защо проблемът е бил компенсиран чрез рязко увеличение на цените.
В писмото се изразяват и сериозни съмнения за координирани пазарни практики, след като застрахователните премии са били увеличени почти едновременно и в сходни размери в целия сектор.
Допълнително напрежение сред мотористите е предизвикал фактът, че реални действия за диалог и проверки са започнали едва непосредствено преди обявения национален протест, след седмици на формални административни отговори и липса на конкретни решения.
Критики са отправени и към Агенция „Пътна инфраструктура“ и отделни областни пътни управления. Според мотоорганизациите след уведомяването за протестите на различни места в страната са били изпращани идентични писма с предупреждения за забрани, ограничения и санкции, което е затруднило организацията на законно заявените протестни шествия.
Заради „тежката загуба на обществено доверие, формалното отношение към сигналите и липсата на навременни действия“, мотообщността настоява за оставките на:
председателя на Комисията за финансов надзор;
председателя на Комисията за защита на конкуренцията;
председателя на Комисията за защита на потребителите;
председателя на Агенция „Пътна инфраструктура“.
От организациите заявяват, че протестните действия и настояванията за прозрачност, справедливост и реален контрол върху застрахователния сектор ще продължат.
