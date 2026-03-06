Мотошествие и за 8 март във Варна

Снимка: Булфото, архив

На 8 март Варна ще бъде огласена от рев на двигатели, но този път шумът ще носи и нещо повече - усмивки, цветя и послание за свобода.

"Носи цвете. Подари цвете. Предизвикай усмивка. Усмихни жена". Това е насловът на мотошествие, което организира на Международния ден на жената варненското сдружение "Огнени стрели" казаха в предаването на Радио Варна "На светло" Василена Попова-Радичкова и Уинона Джонс.

Много мотористи идват с цветя и ги подаряваме на случайни жени по улиците на Варна. Шумът на двигателите се среща с жест на внимание и уважение. Това не е просто каране на мотори, а празник на мото общността и на свободния дух, сподели Радичкова

Дамите от клуба са категорични, че карането не зависи от пола. Опасно е, ако човек не уважава пътя - независимо дали е мъж или жена. Моторите не са въпрос на пол, а на характер. Те изискват дисциплина, концентрация и уважение, подчерта още Радичкова.

Нищо не пречи и на жените да имат страст и бензин в кръвта, каза Джонс.

В сърцето на клуба стоят седем жени, всяка със свой символ и име - стрела. Василена е "Heart Arrow", а до нея Уинона Джоунс е "The Tattoo Arrow". В екипа са още "Strong Arrow" (Ивка), "Green Arrow" (Ани), "Metal Arrow" (Мариела), "Black Arrow" (Беляна) и "Moon Arrow" (Деси). Заедно те създават общност, в която свободата на пътя върви ръка за ръка със солидарността и приятелството.

Но клубът не се ограничава само до мотошествия. Дамите активно организират и благотворителни инициативи, насочени към деца. Всички сме майки и вярваме, че мото общността може да прави и добри неща. Моторите ни събират, но каузата ни държи заедно, каза Уинона Джонс.

За тях е важно децата им да виждат, че човек може да бъде едновременно свободен, смел и отговорен. Искаме да им покажем, че трябва да следват мечтите си, но и да подават ръка на другите. Ако виждат, че правим нещо добро за общността, това е най-добрият пример, допълни тя.

По думите на мотористките в мото общността няма разделение между мъже и жени. Подкрепата е естествена както на пътя, така и извън него. Мотористите може да не се познават, но винаги ще се поздравят. Винаги могат да разчитат един на друг, сподели Радичкова.

Колоната на мотошествието ще премине през централните булеварди "Мария Луиза", "8-ми Приморски полк", "Васил Левски" и "Владислав Варненчик". Началото и финалът ще са пред Катедралния храм, от 11,30 ч. до 13,00 ч.

Елате, за да усетите шума, енергията и сърцето на мото общността. И най-вече, за да подарим заедно усмивка и цвете, призова Радичкова.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!