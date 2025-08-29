реклама

Мотоциклетист пострада след опасно изпреварване на колона от коли в Софийско

29.08.2025 / 12:13 1

Снимка: Булфото, архив

Движението по път I-6 София – Пирдоп в района на Саранци се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Движението на място се регулира от „Пътна полиция".

При изпреварване на колона от автомобили, мотоциклетист се е ударил странично в насрещно движещ се лек автомобил, съобщиха от полицията. Очаква се екип на Спешна помощ да транспортира мотоциклетиста за преглед до болнично заведение, предава БТА.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, приканват от пътната агенция.

 

0
0
zorkooko (преди 25 минути)
Рейтинг: 6138 | Одобрение: 1113
жалко за автомибилста , да се надяваме че повече тоз няма да прави така , но надали има мозък да се поучи
zorkooko

Последни новини
Форум
