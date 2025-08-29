Мотоциклетист пострада след опасно изпреварване на колона от коли в Софийско

Снимка: Булфото, архив

Движението по път I-6 София – Пирдоп в района на Саранци се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Движението на място се регулира от „Пътна полиция".

При изпреварване на колона от автомобили, мотоциклетист се е ударил странично в насрещно движещ се лек автомобил, съобщиха от полицията. Очаква се екип на Спешна помощ да транспортира мотоциклетиста за преглед до болнично заведение, предава БТА.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, приканват от пътната агенция.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!