Мотоциклетист загина на Петрохан

снимка: Булфото

Мотоциклетист е изгубил контрол върху превозното средство и е катастрофирал на Петрохан. Това съобщиха за "Фокус" от пресцентъра на МВР.



Инцидентът е станал в района на Гинци. Водачът е загинал на място.



Няма данни за промени в движението заради катастрофата.

