Мотоциклетист загина при катастрофа в Сливенско

Снимка: Булфото, архив

28-годишен мотоциклетист е загинал при катастрофа на изхода на сливенското село Боринци, съобщиха от полицията.

Инцидентът станал в 17:53 ч. на 16 октомври. Мъжът загубил контрол и се ударил в крайпътен стълб.

Пристигналият на място медицински екип е установил смъртта на водача, посочва Дарик.

Мотоциклетът е без регистрационни номера.

По случая се води разследване.

