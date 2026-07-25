Мотоциклетистка пострада при катастрофа край село Плодовитово
Снимка Булфото, илюстративна
Мотоциклетистка пострада при катастрофа в района на село Плодовитово, община Братя Даскалови. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.
Оттам уточниха, че малко след 12:40 часа днес е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие между мотоциклет и тежкотоварен автомобил.
Водачката на мотоциклета е откарана в болница за преглед. Водачът на тежкотоварния автомобил е тестван за употреба на алкохол, като пробата му е отрицателна.
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