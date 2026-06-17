Мотриса дерайлира в „Люлин“

Снимка: Фейсбук, DK Kraxx, „Забелязано в София“

Пореден инцидент с трамвай е станал в София, след като мотриса е дерайлирала в столичния квартал „Люлин“. За това съобщават потребители във Facebook групата „Забелязано в София“.

По първоначални данни няма пострадали, а причините за случилото се все още не са ясни. Движението на останалите трамваи по линията е блокирано.

Сигналите за инцидента са публикувани от очевидци в социалните мрежи, като се посочва, че трамваят е излязъл от релсите и е спрял движението в района. На място няма официална информация от институциите към момента.

Заради аварията са засегнати и други трамваи, които се движат по същото трасе и са принудени да изчакват или да бъдат пренасочвани, докато линията бъде освободена.

Блиц припомня, че по-рано днес в столицата отново имаше инцидент с трамваи, след като два трамвая се сблъскаха в София, при който пострада ватман. Тогава движението също беше временно затруднено, а причините за катастрофата се изясняваха.

Днешният случай в „Люлин“ се случва в рамките на един ден с втори подобен инцидент, което допълнително поставя въпроси около безопасността на трамвайния транспорт в столицата.

Редактор "Екип на Петел",

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