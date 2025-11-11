Моуриньо е струвал над 25 милиона евро на Фенербахче

Снимка: Булфото

Бившият треньор на Фенербахче - Жозе Моуриньо, е бил голям разход за спонсорите на истанбулския гранд, изчисляват медиите в южната ни съседка.

През 15-те месеца, докато е бил треньор на състава от Истанбул, за Жозе е похарчена сумата от 25 млн. евро, посочва БТА. Договорът му бе за 9,85 милиона евро годишно, а португалецът получи и 14,9 милиона евро обезщетение при едностранното прекратяване на контракта му през август. Той не успя да спечели трофей с Фенербахче.

Моуриньо е живял в луксозния хотел "Four Seasons“ в Истанбул в един от най-луксозните апартаменти, като според изданието "Yenicag Gazetesi" общата сума за разходите е била почти един милион евро.

След раздялата с Фенербахче, Жозе Моуриньо подписа с Бенфика договор, валиден до 2027 г., с клауза за прекратяване, предвидена за следващото лято, и заплата от 6 милиона евро годишно.

Под негово ръководство Бенфика до момента е записала седем победи и четири равенства. Отборът е непобеден и в момента заема трето място в Португалската лига със 17 точки. В Шампионската лига обаче Моуриньо вече претърпя три поредни поражения.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!