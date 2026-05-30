Моуриньо подписа договора си с Реал Мадрид

Снимка Булфото

Един от най-добрите футболни треньори при ново предизвикателство.

Досегашният наставник на Бенфика Жозе Моуриньо вече е подписал тригодишен договор с Реал Мадрид до 2029-а, съобщи The Athletic. Специалния ще се завърне в най-успешния отбор на Испания, който ръководеше между 2010 и 2013 г. Очаква се клубът да потвърди новината едва след президентските избори на 7 юни.

Моуриньо спечели Купата на Испания през 2011 г. и Ла Лига през 2012 г. по време на първия си престой в Мадрид. Президентът на Реал Флорентино Перес се смята за голям почитател на португалеца, чийто договор с Бенфика беше за още една година. Треньорът обаче имаше клауза за напускане, която е била активирана от “лос бланкос”.

63-годишният специалист ще наследи Алваро Арбелоа, който не успя да върне отбора на прав път и в крайна сметка завърши сезона без титла. В Шампионската лига столичният клуб отпадна от Байерн (Мюнхен) на четвъртфиналите, докато в първенството отново не успя да се справи с най-големия си съперник Барселона. Реал започна сезона с Чаби Алонсо, но той напусна шест месеца след началото на сезона след многократни информации за разногласия със звездни играчи като Винисиус Жуниор, пише Спортал.бг.

