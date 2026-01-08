реклама

Моуриньо с първа загуба с Бенфика и загубен шанс за трофей

08.01.2026 / 01:00 0

Снимка: Булфото 

Бенфика отпадна на полуфиналите в турнира за Купата на Лигата на Португалия, след като загуби с 1:3 у дома от Брага.

Поражението беше първо за "орлите" от Лисабон под ръководството на Жозе Моуриньо, предаде Спортал. 

Преди това отборът от "Луш" беше непобеден в 11 поредни мача след идването на Специалния.

Домакините отправиха повече удари, но по-чистите положения бяха пред тяхната врата.

В спора за трофея Брага ще се изправи срещу тима на Витория (Гимараеш), който вчера елиминира Спортинг (Лисабон).

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама