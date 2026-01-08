Моуриньо с първа загуба с Бенфика и загубен шанс за трофей

Снимка: Булфото

Бенфика отпадна на полуфиналите в турнира за Купата на Лигата на Португалия, след като загуби с 1:3 у дома от Брага.

Поражението беше първо за "орлите" от Лисабон под ръководството на Жозе Моуриньо, предаде Спортал.

Преди това отборът от "Луш" беше непобеден в 11 поредни мача след идването на Специалния.

Домакините отправиха повече удари, но по-чистите положения бяха пред тяхната врата.

В спора за трофея Брага ще се изправи срещу тима на Витория (Гимараеш), който вчера елиминира Спортинг (Лисабон).

