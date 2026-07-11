Може да има загинали в катастрофата между кола и камион край Дупница
Снимка: Европейски център за транспортни политики
При катастрофата, за която съобщих по-рано, по непотвърдена информация има двама тежко ранени или загинали. Очаква се допълнителна официална информация. Това написа преди минути пътният експерт Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.
Тя коригира и мястото на ПТП-то. "Инцидентът е станал в близост да АМ Струма на републикански път I-1. Водач се е ударил в спрян за почивка да пътя камион", допълва тя.
Според друга публикация във фейсбук има двама загинали и трима ранени.
Очаквайте подробности!
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