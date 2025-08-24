Може да платите с 10 лева и 10 евро сметка от 15 евро, рестото само в евроцентове

Пиксабей

При двойното обозначаване на цените на стоките и услугите цените в евро и в левове се поставят в непосредствена близост, изписват се ясно, четливо, недвусмислено и лесно разбираемо, с еднакъв по размер, вид и цвят шрифт и по начин, който не въвежда потребителите в заблуждение, като двете цени са придружени с изписване на съответната валута, отличителен знак или съкращение, направено с еднакъв по размер, вид и цвят шрифт като цената, позволяващо лесното им разпознаване, пише Парите ни .



Това е записано в Насоките за прилагане на задължението за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите и за заплащане на покупките в брой в евро и левове във връзка с въвеждането на еврото в Република България, публикувани на сайта https://еврото.бг.

Тези правила се отнасят както за физическите обекти, така и за онлайн магазините на търговците.



При търговски съобщения и реклама в аудио- и видеоформат, които имат за цел насърчаване продажбата на стоки и услуги, цените може да се представят устно само в левове до датата на въвеждане на еврото, а след нея, само в евро. Двойното обозначаване6 е задължително при писменото изписване на цените в търговските съобщения и рекламите във видеоформат.



Търговецът може да ограничи двойното обозначаване на цената по отношение на продажната цена на стоката, без да посочва цената за единица мярка.



Когато цената за единица мярка е идентична с продажната цена на стоката, търговецът може да направи двойно обозначаване само на продажната цена на стоката. При съобщения за намаляване на цените на стоките и услугите, което се изразява в абсолютна стойност или в процент, търговецът може да направи двойно обозначаване на цените на стоките и услугите само по отношение на крайната цена, която се плаща от потребителя.



Целта на документа е да внесе допълнително яснота по отношение на прилагането на разпоредбите на ЗВЕРБ относно периода на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите в левове и евро - от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г., както и периода на двойно обращение, в който двете валути ще бъдат едновременно законно платежно средство - от 1 януари до 31 януари 2026 година.



В периода на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите, когато фактура/кредитно известие се издава под формата на разширен фискален бон/сторно фискален бон, независимо от предвидените изключения.

В нея общата крайна сума за плащане трябва да бъде обявена в евро и в левове, заедно с официалния валутен курс на лева към еврото.

Когато вместо фискален/системен бон се издава друг документ, регистриращ плащането, е налице задължение общата крайна сума, която се заплаща от потребителя, да се обявява в евро и в левове, заедно с официалния валутен курс на лева към еврото.



Търговецът е длъжен едновременно да обозначи продажната цена и цената за единица мярка на предлаганите в търговския обект стоки чрез етикети, ценоразписи, табели или по друг подходящ начин. Когато видът на стоката позволява поставянето на етикет, продажната цена може да се обозначи върху етикета.





За стоките, които се предлагат в опаковка, цената за количеството и цената за единица мярка се поставят върху опаковката, а ако това е невъзможно, в непосредствена близост до стоката. При предлагане на предварително опаковани стоки обозначените продажна цена и цена за единица мярка се отнасят за нето тегло на стоката, а при продажба на стоки, предлагани в обща опаковка, търговците могат да обозначат само продажната цена.



За стоките, които се продават в насипно състояние, се обозначава само цената за единица мярка.



Законът не забранява смесено плащане, от което следва, че е допустимо клиент/потребител да плати за една трансакция едновременно в левове и в евро (независимо дали плащането се осъществява: с банкноти и монети в двете валути. Той може да плати с ваучери за храна в евро и банкноти и монети в левове или други подобни хипотези).



От друга страна ЗВЕРБ не задължава търговците да приемат смесени плащания. С цел да не бъдат натоварвани излишно на търговците е предоставена свобода сами да преценят дали да приемат такъв тип плащания.

Плащанията се извършват по избор на потребителя, без допълнителни такси за превалутиране.



При заплащане в брой, търговецът връща остатъка (рестото) изцяло в евро, като е длъжен да предостави устна информация относно паричната стойност на дължимият остатък (ресто) в левове, при поискване от потребителя. Ако търговецът няма достатъчна наличност в евро, следва да върне остатъка (рестото) изцяло в левове.



Търговецът е длъжен да изчисли дължимият остатък (ресто) в лева, като умножи остатъка в евро по официалния фиксиран курс и закръгли получената стойност по общото математическо правило.



При рекламация на стока или услуга, когато потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената от него сума, търговецът връща платената сума изцяло в евро

