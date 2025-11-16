"Мръсотия и хаос": Долни Богров блокира достъпа до неделния пазар

Изображение Гугъл мапс

Над половин час жителите на Долни Богров бяха затворили кръстовището за селото, протестирайки срещу неудобствата, които причинява редовният неделен пазар на местните жители.

Жителите на близкото до София село изразяват недоволството си от неуредиците, които създава пазарът. На първо място те са възмутени от липсата на условия за паркиране, което води до това, че посетителите на пазара паркират безразборно върху тревните площи и тротоарите.

Разширяването на пазара и излизането му извън определените граници също безпокои протестиращите. Мърсотията и отпадъците, които оставят търговците и посетителите, не се почистват веднага и остават през следващите дни, което създава допълнителни неудобства, информира БГНЕС.

Най-големият проблем според жителите е липсата на елементарни хигиенни условия. Това, съчетано с отсъствието на хигиенна култура както при продавачите, така и при посетителите, може да бъде източник на заразни болести.

Гражданският протест е мирен и преминава без напрежение. На мястото присъства полиция, която следи за реда.

