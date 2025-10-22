Мрежа ще спира безразборното изхвърляне на отпадъци в река Банщица

Булфото

Левият бряг на р. Банщица при кв. "Изток" в Кюстендил ще бъде оградена с мрежа, за да се спре или поне да се ограничи безразборното изхвърляне на боклуци в реката. Проблемът е от години.

Ще бъде монтирана мрежа на поне 300 метра в участъците, където най-често е засичано изхвърляне, ще има и видеонаблюдение, казаха от Общината, предаде БНР.

Цял месец продължи почистването на коритото на река Банщица при кв. "Изток" с тежка техника, наета от частна фирма - бяха извозени десетки тонове всякакъв боклук, дори и животински остатъци.

Докато екипите на общинското предприятие "Чистота" работеха обаче, в почистените участъци започнаха отново да изхвърлят отпадъци. Затова е решено да се сложи мрежа - така с каруци и с колички няма да може да се стига в близост до брега.

Два от участъците вече са оградени, чакат се колове, за да се довърши цялата ограда. Ще се сложат и камери за видеонаблюдение.

