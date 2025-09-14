Мрежата избухна заради Александра и Гергана от "Игри на волята"

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Спасението, което завоюваха Александра и Гергана на първия по рода си Съвет на осъдените в "Игри на волята", възмути десетки. Това става ясно от публикации и коментари в мрежата.

Публикуваме ги без намеса от наша страна, като сме оставили и автентичния правопис"

- Ужастъ! Тези двете пак се наместиха, с всяка изминала година форматът се превръща все в по голяма боза и пошлост. Първият сезон беше най-добрият.

- ДОБРЕ ,ДЕ - КАК СА МИНАЛИ КАСТИНГА?!?!!!! КОЙ Е ПЛАТИЛ И КОЛКО ,ЗА ДА ВЛЯЗАТ?!?!! НИЕ ЛИ СМЕ ТЪПИ ,ИЛИ... ХРАНТУТИМЕ ТОВА ПРЕДАВАНЕ С ТЪПИ ПРОДУЦЕНТИ,ВОДЕЩИ, И. Т.Н.БЕЗДАРНИЦИ.....

- Никога не съм гледала подобни формати. Най-тъпите в света. Простотия и пошлост... Няма нужда.

- Тази година много слаби участници-физически,ще ги видим как ще се представят и със стратегиите.

- Явно тези две фръцли са на някой,, метреси''. По силните са аут, по слабите остават и им гледаш сеира колко долу могат да паднат, даже за резиденция за говориха! Как са минали кастинга тези недоразумения, едната вечно гладна мрънкаща слабачка, а другата за нищо не ставаща кифла С всяка година предаването става все по лошо! Бутат се слабите, променят се правилата за да се придвижват напред. Постоянно ни казват 7 сезон не е същият, ами не е по гаден е! Всеки следващ е по слаб и безинтересен! А на Йордан можеше и верига да му вържат!

- Жените влизат с големи заявки как ще "бият " мъжете! Е,хубаво де! Покажете как става! Обожават да се крият по стаите в Резиденция, да правят интриги, да покажат силикон и татуировки. Някоя и друга баница да врътнат и най-вече цигарка и винце до басейна...и така до финала. Ами,жалко и,защото това е комплексно изпитание и не би трябвало да прилагат тези женски номерца. Мъжете се подкрепят и са много по-сериозни. Един мъж може да го обърка там само една жена и мисля, че това е тяхната основна функция.

- А те наистина ли са минали кастинг за участие? И такъв късмет! Решение на формата. Искаш да гледаш нещо, пък то нагласено! С новините същата работа! Май наистина не трябва да гледам телевизия.

- Еййй,как пък и двете се спасиха?!?!Ужас!!!

- Много се радвам, че не пускам телевизора. Така е вече 5/пет/ години.

- Как не се осъзнаха, че се правят на животински, грозни, телесни части?! То бива падение, ма чак пък толкоз?! Как бе тъпи кифли, харесвате подобна гротеска?!

- Единственият начин силиконовите тъпуци да продължат напред ... Тези сандъчета не бяха изненада за всички, все пак трябва да се даде още време , на слабите ,но силиконови участници , за да могат да продължат инфлунсър живота си по "атрактивно"

- Е баш тия двете ли?

- Тез кокошки пак остават. Направо не знаят къде се намират

- Започна се с изгонването на добрите играчи. Много ме е яд за Мартина!

- Много режисирано беше.. Точно те да се спасят....

- Това момче беше подложено на мъчение а не да се състезава ужас

- Да се смееш ли,да плачеш ли?!!!

- Мъртви души...... Позор

Оставиха ги щото сега ще вземат резиденцията и ще гледаме силикон.

- Двете кифли пак се спасиха,докога с тези нагласации.

- Тогава да има игри за жени и игри за мъже... на волята. После...жена да бъдела на финал.

- Гледам само отчасти и то с едно око. Всичко е по сценарий! Няма истинско състезание между играчите! Има фаворити... И? Какво да му гледам?

- Само незнам,ако не бяха се спасили как щяха да минат тази тежка битка, което ме навежда на мисълта,че е нагласено.

- Тези ще ги държи продукцията поне 1месец да ръсят простотии и да дразнят другите.Продуцентски трик може би

- Как точно тези две кифли избраха печелившите съндъчета?

- Много нагласено със тези съндъчета аз не знам как са минали кастинга платена работа и двете трябва да си ходят а Александра Сигорно е платила наградата

- Дъно!!! Цирк , сеир ... никаква истинска игра.. само схеми!

- НАЙ. ВЕРОЯТНО. СЦЕНАРИСТИТЕ У. М. И. Р. А. Т

ЗА. ЧАЛГА. ЗА. ДА. СЕ. ОСТАВЯТ. ТЕЗИ………. ДВЕТЕ…..

ДА. СЕ. “ С. П. А. С. Я. Т. “ !!!!!!!

- Силиконките как минаха кастингите?

- Наистина от тия двете"умиране има,отърване няма",нищо не може да ме убеди,че е чист късмет и за двете.Пак си правят експерименти със здравето на зрителите,яко ни дупце!!!

