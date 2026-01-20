Мрежата завря от слухове за умишлен палеж на "Фанагория"

Кадър Гугъл мапс

В мрежата се появиха множество слухове, че комплексът "Фанагория" е запален умишлено заради ценния терен.

Теренът е общински и се намира на метри от плажната ивица.

От полицията засега опровергават да има такива данни, но и посочват, че няма данни за нарушения на пожарната безопасност.

7 кончета изгоряха в пламъците, а треньорът им е в болница.

Изграждането на историко-етнографския комплекс Прабългарско селище „Фанагория“ в град Варна започва през септември 2001 г.

Комплексът, който е разположен в Аспаруховия парк, е създаден като единствения по рода си действащ музей на открито в България. Той представлява точно копие на прабългарски боен стан от VI – VIII век.

Включва дървени защитни стени с бойни кули, обзаведени юрти, занаятчийски работилници и капище (храм).

Комплексът стана популярен с демонстрациите на прабългарски бойни изкуства и емблематичния конен спектакъл, пресъздаващ празници и обичаи на старите българи.

Към края на 2024 г. и началото на 2025 г. се появи информация за предстоящо премахване на обекта от парка в „Аспарухово“ поради изтекло разрешение за ползване на терена.

Селището е без разрешение за поставяне на увеселителни преместваеми обекти и вече е незаконно.

Селището е без разрешение за поставяне на увеселителни преместваеми обекти и вече е незаконно, каза тогава кметът на Варна Благомир Коцев по време на сесия на Общинския съвет. Той разсея съмненията на местни депутати, че има инвестиционни намерения за терена.

По думите на Коцев пространството, което е държавна собственост, ще стане част от парка.

