Мултимилионер се преби с АТВ

Том Грийнууд, изпълнителен директор на технологичната компания „Велосити“ (Velocity) и основател на друга технологична компания, „Волт“ (Volt), е пострадал тежко при инцидент с АТВ на гръцкия остров Миконос, предават гръцките медии.

Както съобщава телевизия Скай, инцидентът се е случил в сряда по обяд. При катастрофата, за която не се съобщават засега повече детайли, Грийнууд е получил множество счупвания в долната част на тялото. Той е бил незабавно откаран в медицинския център на острова, но там е получил инфаркт, който допълнително е усложнил състоянието му, предаде БТА.

Бил е повикан частен медицински хеликоптер, който да откара Грийнууд за лечение, но екипът е отказал да го качи на хеликоптера, защото е преценил, че състоянието му е прекалено тежко, за да бъде транспортиран.

Въпреки това той е бил откаран в болница в Никея, предградие на Пирея край Атина, със самолет на гръцката бърза помощ. Там Грийнууд е бил опериран и в момента състоянието му се оценява като тежко, но стабилно.

Както „Велосити“, така и „Волт“ са водещи компании в областта на дигиталното банкиране.

