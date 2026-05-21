Музеите в Шумен обявиха вход свободен за тази събота

снимка: Спасимир, Уикипедия

Тази събота Шумен ще отбележи Европейската нощ на музеите със специална програма и свободен вход за посетителите. В инициативата се включват Регионален исторически музей – Шумен и Общинското предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции“ с всичките им обекти, съобщиха от пресцентъра на кметството.

Програмата ще започне от 9,00 ч. на 23 май с вход свободен за посетителите на Сребровата къща и Бонсай градината на ул. „Цар Освободител“ №156, пише Шум бг.

От 18,00 до 23,00 часа отворени за посещение ще бъдат централната експозиция на Регионалния исторически музей, къщите музеи „Панайот Волов“, „Добри Войников“ и „Лайош Кошут“, както и музейните комплекси „Панчо Владигеров“ и „Авшарян“.

В Регионалния музей посетителите ще могат да разгледат временната изложба „Една традиция, много лица“, представяща близо 100 автентични народни носии. В къща музей „Лайош Кошут“ ще бъде представена изложбата „Спомен за едно обаяние – Ласло Наги и България“ с автор Дьорд Арато.

По повод 155 години от написването на „Криворазбраната цивилизация“ в дома на Добри Войников от 19,00 часа гостите ще могат да гледат едноименния телевизионен мюзикъл с участието на Георги Калоянчев и Георги Парцалев.

След 19,30 часа в музейния комплекс „Панчо Владигеров“ ще се проведе концертът „Импровизации в Нощта на музеите“ с участието на Виктория Стефанова – флейта, Тодор Янков – китара, и Радослав Стефанов – пиано.

От 20,00 до 22,00 часа под надслов „От златния кинофонд на къща музей „Панайот Волов“ ще се състои прожекция на документални филми, посветени на шуменския апостол и Априлското въстание.

