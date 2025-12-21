Музеите във Варна няма да работят по празниците

Снимка: РИМ-Варна

Във връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници всички обекти в системата на Регионалния исторически музей в морската столица няма да работят от 24 декември до 4 януари 2026 г. Това съобщиха от РИМ – Варна.

През новата 2026 година първият работен ден на музеите ще бъде на 5 януари.

Част от РИМ – Варна са Археологическия музей, Аладжа манастир, Римски терми, Побити камъни, Музеят за нова история на Варна, Музеят на Възраждането, Етнографският музей, Природонаучният музей и Учебният музей.

Екипът на Регионален исторически музей – Варна ви пожелава светли коледни празници и щастлива Нова година, пише още в съобщението.

