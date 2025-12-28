Музей на лошите подаръци отвори врати в канадския град Торонто

Снимка Пиксабей

Местни творци и жители са допринесли за експозицията в Музея за най-лошите коледни подаръци, който беше открит в Торонто. Сред експонатите има три глава порцеланова кукла на 70 години, както и склуптура на зъбна протеза, изработена и подарена от местен зъболекар, пише БНР. Стефани Ейвъри, една от кураторите на изложбата, споделя:

"Приемаме всякакви лоши подаръци, защото смятаме, че те заслужават да им се отдаде еднаква почит. Но искам да подчертая, че възприятието за лош подарък е субективно и зависи от получателя."

Част от експонатите са оригинални творби на местни слуптори и художници, направени от нежелани подаръци. Изложбата се провежда за втора поредна година и разбираемо е сезонно събитие, а приходите от продажбата на лоши подаръци отиват за благотворителност.

