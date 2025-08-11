Музеят на спорта във Варна с нова придобивка

Снимки: Община Варна

Носителят на 4 златни и 1 сребърен медал от Мастър световното първенство по кану каяк – Александър Григоров, дари едно от златните си отличия и екипа си на спортната експозиция на Община Варна в Юнашкия салон.



Трофеите бяха връчени на директора на Дирекция „Спорт“ Кристиан Димитров и поставени в специално отредения кът на този спорт, чиято колекция продължава да се увеличава.

„За мен всяко състезание, не е просто битка с конкурентите, а е битка със самия себе си. Побеждаваш, когато даваш всичко от себе си до последното загребване. Медалите са важни, но по ценно е усещането, че си част от нещо по голямо – отбор, кауза и спорт, който възпитава характери“ заяви 4-кратния световен шампион.

В Монтемор-о-Вельо (Португалия) председателят на СК „Черно море Бриз – кану каяк“ дублира успеха си от миналата година в коронната си дисциплина едноместно кану на 500 м, като изпревари втория с цели 7 секунди разлика, която рядко се среща на такъв голям спортен форум.

На 200 м едноместно кану Григоров остана втори, но след това се реваншира с триумф на двуместното кану, където на 200 и 500 м, демонстрира отлична екипна работа с поляка Симон Цайбъл.

Последното си отличие шампионът завоюва на четириместно кану 500 м, където заедно отново с Цайбъл и латвийците Александрс Симко и Димитриус Богдановс, бяха най-бързи по трасето.

По същото време децата на СК „Черно море Бриз – кану каяк“ спечелиха общо 16 медала от Държавния индивидуален шампионат за подрастващи в Пловдив и доказаха, че варненската школа продължава да е една от водещите в страната.

