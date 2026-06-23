Музеят за нова история на Варна подема инициатива за отбелязване на 50-годишнината от пожара на "Ерма"

Снимка: Музей за нова история на Варна

Варна отбеляза 49 години от потушаването на пожара на танкера "Ерма", заплашвал с унищожение пристанището и крайбрежните части на Варна. На церемонията по полагане на венци и цветя присъстваха представители на общинска администрация, общински съвет на Варна, РДПБЗН, ВМФ, различни граждански сдружения както и ветерани - моряци, водолази и пожарникари, участвали в борбата с огнената стихия.

Отчитайки огромният риск, който тези хора са поели, изпълнявайки своя професионален и граждански дълг, Музеят за нова история на Варна поема инициатива активно да съдейства за организирането през 2027 г. на тържествено отбелязване на 50-ата годишнина от този критичен момент от близкото минало на Варна, съобщават от културната институция.

Във връзка с това Музеят апелира към всички живи ветерани-участници в потушаването на пожара или техни роднини да се свържат с музейните служители на служ. телефон 052 632 677 и да оставят актуални координати за връзка: телефон или електронна поща.

По този начин ще бъде съставен списък на все още живите участници в потушаването на пожара. Желанието на Музея е 50 години по-късно - през 2027 г. официално да бъде засвидетелствана по подходящ начин благодарността на варненската общественост към подвига на тези герои в мирно време.

Редактор "Екип на Петел",

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