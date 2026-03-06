Музикалните състави на БНР спират всички свои концерти

кадри: Нова тв

Музикалните състави на Българското национално радио спират всички свои концерти. Решението идва след протест по-рано, когато музиканти излязоха с жълти жилетки и настояха за по-адекватно заплащане и по-ясен статут на съставите.

Междувременно директори на театри също изразиха сериозни притеснения за състоянието на културния сектор. По думите им проблемите се задълбочават, а основното им искане е бюджетът за култура да бъде съобразен с икономическата реалност, предава Нова тв.

Според тях финансирането на сценичните изкуства не отговаря на реалните разходи. Те посочват, че пазарът се развива и цените скачат, докато бюджетите на културните институти не се променят със същото темпо.

Директорите настояват и за ясни критерии, които да разграничават държавните от частните културни организации. По думите им на пазара трябва да има по-строги изисквания и регулации за продуцентите и организаторите на спектакли.

Друг акцент е необходимостта от по-ясна категоризация на културните институти. Според представители на сектора не всички културни организации трябва да бъдат поставяни под общ знаменател, тъй като проблемите и нуждите им са различни.

От театралните среди предупреждават и за друг сериозен проблем – творци като сценографи и режисьори понякога са принудени сами да инвестират средства в представления, които създават за държавни театри.

На срещата присъства и служебният министър на културата Найден Тодоров. Той призна, че секторът се намира в тежко положение и заяви, че предстоят разговори и работа по нови нормативни документи. „В момента секторът е поставен на колене и се опитва да оцелее. Това, което ще направя, е поредица от разговори и започване на създаването на нормативни документи“, каза министърът.

