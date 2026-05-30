Музикалният магнат Клайв Дейвис е приет в болница

Снимка уикипедия, Bryan Berlin

Клайв Дейвис, легендарният музикален продуцент и носител на „Грами“, известен с работата си с Уитни Хюстън, Алиша Кийс, Кели Кларксън и Джанис Джоплин, е бил хоспитализиран в Ню Йорк в петък.

Говорител на прочутия музикален директор потвърди новината пред медиите, като уточни, че Дейвис е приет в болница заради инфекция на горните дихателни пътища.

Според представителя му, 94-годишният продуцент е хоспитализиран „от съображения за предпазливост“.

Говорителят на Дейвис също така информира, че се очаква музикалният магнат да бъде изписан в рамките на следващите 24 до 48 часа, пише The Wrap, цитиран от novini.bg.

