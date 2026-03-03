Музикално трио излезе на сцената в Девня в цветовете на българския трибагреник

Снимки: Община Девня

Девненци изпълниха днес парк „Разсадника“, за да станат част от градския празник за 3 март, организиран от местната община. Гостите на тържеството бяха посрещнати от десетки детски рисунки, посветени на паметната дата, възкресила България като самостоятелна държава на картата на Европа.



По случай националния празник учениците от СУ „Васил Левски“ и малките танцьори от група „Шевица“ при читалище „Просвета 1900“ бяха подготвили вълнуваща програма, а трио „Сопрано“ изгряха на сцената с цветовете на българския трибагреник в завладяващ концерт.

„Трети март не е просто дата от календара, а символ, който всеки българин носи в сърцето си. 3 март е история - дълга история от векове и години, през които нашият народ се е борил, а хиляди хора са жертвали живота си за едно единствено нещо – свободата. За нея се е ляла кръв и не бива да я възприемаме като даденост, а като голяма отговорност! За да може и след нас децата ни да бъдат горди българи“, обърна се към съгражданите си кметът на Девня Свилен Шитов.

