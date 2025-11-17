Музикант: Десните политици не харесват левите, но трябва да ги преглътнат

Редактор: Недко Петров

Музикант е категоричен, че бюджетът няма да бъде сериозно пипан и променен между двете четения. По-сериозните реформи според Калин Вельов ще бъдат оставени за бюджет 2027 година.

Политиката е баланс, и няма как да не балансират между различните интереси на различните политически сили. Тези, които са по-леви, тези, които са център, и тези, които са по- десни. Така че, за да се случи определена политика и определена посока, трябва да се балансира, продължи той.

Съответно, има десни сили и десни политици, които не харесват леви, но трябва да ги преглътнат заради ситуацията. Но има едно нещо, което е крайно несправедливо спрямо частния сектор, в който съм. Да си плащаме сами осигуровките, а служителите в държавната администрация да получават осигуровките съвсем като държавна дотация, добави Вельов.

Би трябвало да се намери разумния баланс, защото в момента това просто не е справедливо спрямо всички нас от частния сектор. Ние се самоосигуряваме, заделяме си от приходите от финанси за осигуровки, докато в държавната администрация те се заплащат от държавата, каза още по Нова Тв Калин Вельов.

