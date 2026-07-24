Музикаутор: Варна финансира събития без уредени авторски права с публични средства

Булфото

От организацията заявяват, че е недопустимо първо да се обявява концертна програма, а едва след това да се мисли дали авторските права ще бъдат уредени, предаде БНР.

МУЗИКАУТОР призова Община Варна незабавно да прекрати практиката да организира или финансира музикални събития, без предварително да са уредени авторските права за използваните произведения.

В нарочно писмо до общината организацията посочва, че нейна проверка е установила липса на сключени договори с МУЗИКАУТОР за 57 проекта с музикално съдържание, финансирани през 2026 г. чрез двете сесии на Общинския културен фонд. По данни на организацията няма и информация бенефициерите да са изпълнили законовите изисквания за използване на музикалните произведения.

От МУЗИКАУТОР посочват, че наред с финансираните проекти Община Варна организира или подпомага и други музикални прояви, за които също липсват данни за предварително уредени авторски права.

„Авторското право не е административна формалност, която може да бъде уредена след провеждането на едно събитие. Законът изисква разрешението за използване на музикалните произведения да бъде получено предварително. Това е основно право на авторите и задължение на всеки организатор, включително на публичните институции“, заяви изпълнителният директор на МУЗИКАУТОР Иван Димитров.

По думите на организацията тя е уведомявала общината в продължение на месеци за законовите изисквания и е предлагала съдействие за уреждане на правата, но практиката продължила.

От МУЗИКАУТОР определят като особено тревожен факта, че става дума за събития, финансирани с публични средства. Според организацията, когато общинска администрация отпуска бюджетен ресурс или сама организира музикални прояви, без предварително да е проверила дали авторските права са уредени, това създава „опасен обществен прецедент“ и изпраща сигнал, че правилата могат да бъдат пренебрегвани именно от институциите, които трябва да дават пример за спазването им.

Като конкретен пример МУЗИКАУТОР посочва предстоящия концерт по повод Деня на Варна на 15 август с участието на DARA. Сред песните от репертоара ѝ е „Bangaranga“ – песента, която според предоставената от организацията информация е донесла първата победа на България в конкурса „Евровизия“.

Автори на произведението са DARA и Cristian Tarcea, членове на МУЗИКАУТОР, както и Dimitris Kontopoulos – член на PRS for Music, и Anne Judith Stokke Wik – член на STIM. Правата на последните двама автори за България се представляват от МУЗИКАУТОР по силата на договори за взаимно представителство.

„Недопустимо е първо да се обявява концертната програма, а едва след това да се мисли дали авторските права ще бъдат уредени. Законът е категоричен, разрешението трябва да предхожда използването на произведенията, а не да го следва“, подчерта Иван Димитров.

МУЗИКАУТОР настоява Община Варна да извърши цялостна проверка на всички музикални събития, организирани или подкрепени през 2026 г., да въведе вътрешни механизми за контрол и да прекрати отпускането на публични средства за прояви, при които предварително не е гарантирано законосъобразното използване на музикални произведения.

Редактор "Екип на Петел",

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