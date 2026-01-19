Мярка “задържане под стража” за 62-годишен мъж, хванат с цигари без бандерол край Варна

Снимка: Булфото



Съдът уважи искането на прокуратурата и взе най-тежката мярка за процесуална принуда по отношение на 62-годишен мъж, спрямо когото е предявено обвинение за държане на акцизни стоки без бандерол. На 16 януари тази година в управляван от него лек автомобил на автомагистрала „Хемус“ в посока Варна са открити голямо количество цигари от две различни марки, без да е налице изискуемия акцизен бандерол върху потребителската опаковка.

Деянието се явява немаловажен случай, доколкото общата стойност на установеното количество цигари възлиза на над 11 500 евро, с дължим акциз над 6800 евро, съобщават от ВРС.

От анализа на събраните материали по делото, макар и разследването да е в твърде ранен етап, според съда може да се направи обосновано предположение за авторство на деянието. За Районен съд - Варна е налице и втората предвидена от закона предпоставка - опасност от укриване или извършване на престъпление.

Въпреки че обвиняемият има постоянен адрес и е реабилитиран за извършени идентични деяния в миналото, според съда съществува висока обществена опасност както на конкретното деяние, така и на дееца. Спрямо него има данни за водено друго досъдебно производство за идентично престъпление през миналата година. Районен съд - Варна прецени, че са изпълнени законовите изисквания за определяне на най-тежката мярка за неотклонение.

Обжалването на определението по мярката е в 3-дневен срок, като в случай на жалба делото бе насрочено пред ВОС за 23 януари от 11 ч.

