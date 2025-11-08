Мярка "задържане под стража" и за мъжа, който наръга жена в центъра на Благоевград

Снимка: Булфото

Окръжен съд – Благоевград наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на 33-годишния мъж от Благоевград, обвинен в опит за убийство на 37-годишна жена.

Вчера сутринта малко преди 11 ч. младата жена беше нападната с нож посред бял ден в кафене в центъра на Благоевград, припомня БНТ.

Пострадалата бе приета в хирургичното отделение на МБАЛ – Благоевград в тежко състояние, с множество прободни рани по ръцете и в областта на шията и гърдите.

Доказателствата по делото сочат, че обвиняемият може да се укрие и да извърши друго престъпление, затова се налага задържането му под стража, посочи съдия Величка Пандева.

Определението може да бъде обжалвано пред Апелативен съд – София в тридневен срок.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!