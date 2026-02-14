Мюнхенската конференция: Алексей Навални е отровен с рядък токсин от жаба

Снимка: Булфото

В кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността пет европейски държави обвиниха Русия в "отравяне" на опозиционния лидер Алексей Навални в затвора през 2024 г. с „рядък токсин“.

„Обединеното кралство, Швеция, Франция, Германия и Нидерландия са уверени, че Алексей Навални е бил отровен със смъртоносен токсин“, заявиха страните в съвместно изявление след „анализи на проби“ от тялото му.

Твърдият критик на руския президент Владимир Путин почина в арктически затвор през февруари 2024 г., докато излежаваше 19-годишна присъда. Токсинът епибатидин, открит в кожата на стреловидни жаби, произхождащи от Южна Америка, беше открит в пробите и „много вероятно е довел до смъртта му“, заявиха европейските държави.

„Само руската държава имаше средствата, мотива и възможността да използва този смъртоносен токсин, за да атакува Навални по време на задържането му в руска наказателна колония в Сибир, и ние я държим отговорна за смъртта му“, добави британското външно министерство в изявление.

Вдовицата на Навални, Юлия Навална, заяви, че вече е „научно доказано“, че опонентът на Кремъл е бил убит. „Преди две години излязох на сцената тук и казах, че Владимир Путин е убил съпруга ми“, каза Навалная в кулоарите на конференцията. „Разбира се, бях сигурна, че това е убийство,... но тогава това бяха само думи. Но днес тези думи са се превърнали в научно доказани факти“, добави Навална.

Миналия септември Навална заяви, че лабораторен анализ на контрабандни биологични проби е установил, че той е бил убит чрез отравяне.

„Днес, освен вдовицата му, Обединеното кралство хвърля светлина върху варварския заговор на Кремъл да заглуши гласа му“, каза в изявление британският външен министър Ивет Купър, която се срещна с Навална, докато присъстваше на конференцията в Мюнхен. Страните заявиха, че са докладвали на световната организация за наблюдение на химическите оръжия – Организацията за забрана на химическите оръжия.

„Освен това сме обезпокоени, че Русия не е унищожила всичките си химически оръжия“, заявиха страните, признавайки, че Москва е нарушила Конвенцията за химическите оръжия.

Навални беше отровен преди това с нервнопаралитичното вещество Новичок от съветската епоха през 2020 г., докато водеше кампания в Сибир, и беше транспортиран до Германия с евакуационен полет, където прекара месеци във възстановяване. Харизматичният антикорупционен активист беше събрал стотици хиляди хора в цяла Русия в антикремълски протести, докато разкриваше предполагаемите незаконно придобити печалби от вътрешния кръг на Путин, предаде днес.бг.

