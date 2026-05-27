Мюсюлманите отбелязват празника Курбан Байрам

Булфото

Мюсюлманите отбелязват в продължение на три дни Курбан Байрам - един от големите мюсюлмански празници в годината.

В основата му са мирното съжителство и солидарност между хората, почитането на близките и прошката. По традиция всяко семейство трябва да приготви курбан, обясни координаторът на Районното мюфтийство в Кърджали Сезер Садуллов, цитиран от БНР и добави:

"Този, който коли курбан, традиционно разделя курбана на три. Едната част от курбана оставя за собственото си семейство, другата част дава на роднините си и третата част – на непознати и на хора в нужда. И по този начин се прави споделянето на курбана."

Според жители на града тази година празникът е по-скъп в сравнение с предишни години и много от тях се ограничават в покупките.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!